Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа в корректировке сделки с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать президента США Дональда Трампа в стремлении скорректировать атомную сделку с Ираном, который, как утверждает глава правительства, сохраняет возможность получить арсенал из "десятков ядерных бомб".
"Из этого соглашения совершенно ясно, что если ничего не изменится, то Иран через несколько лет будет обладать ядерным арсеналом. Сделка этому не мешает, а прокладывает гарантированный путь к созданию системы обогащения (урана – ред.), которая может позволить Ирану быстро обзавестись десятками атомных бомб", — заявил Нетаньяху.
"Решение президента Трампа позволяет скорректировать ядерные договоренности и остановить растущую агрессию Ирана в регионе. Я считаю, что каждое ответственное правительство и всякий, кто стремится к миру и безопасности на планете, должны воспользоваться теми возможностями, которые открылись благодаря решению президента Трампа", — призвал он.
Израильский премьер известен как главный в мире противник иранской атомной сделки. Нетаньяху утверждает, что соглашения, считающиеся одним из самых заметных внешнеполитических достижений предшественника Трампа Барака Обамы, не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.