Нетаньяху призвал мир поддержать Трампа в корректировке сделки с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать президента США Дональда Трампа в стремлении скорректировать атомную сделку с Ираном, который, как утверждает глава правительства, сохраняет возможность получить арсенал из "десятков ядерных бомб".

На еженедельном заседании кабинета Нетаньяху продолжил хвалить Трампа, который в пятницу представил новую стратегию в отношении Тегерана. Американский лидер анонсировал дополнительные санкции и пообещал добиваться ужесточения договоренностей, заключенных два года назад между Ираном и "шестеркой" великих держав, в том числе США.

"Из этого соглашения совершенно ясно, что если ничего не изменится, то Иран через несколько лет будет обладать ядерным арсеналом. Сделка этому не мешает, а прокладывает гарантированный путь к созданию системы обогащения (урана – ред.), которая может позволить Ирану быстро обзавестись десятками атомных бомб", — заявил Нетаньяху.

"Решение президента Трампа позволяет скорректировать ядерные договоренности и остановить растущую агрессию Ирана в регионе. Я считаю, что каждое ответственное правительство и всякий, кто стремится к миру и безопасности на планете, должны воспользоваться теми возможностями, которые открылись благодаря решению президента Трампа", — призвал он.

Нетаньяху также приветствовал решение Трампа ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции. Он назвал эту силовую структуру главным инструментом Ирана для "распространения террора в мире и агрессии в ближневосточном регионе".

Израильский премьер известен как главный в мире противник иранской атомной сделки. Нетаньяху утверждает, что соглашения, считающиеся одним из самых заметных внешнеполитических достижений предшественника Трампа Барака Обамы, не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.