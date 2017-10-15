Бахрейн обвинил Иран в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке

МАНАМА (Бахрейн), 15 окт – РИА Новости. Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, поддерживая экстремистские группировки в Сирии и Йемене заявил журналистам в воскресенье в ходе пресс-конференции, приуроченной к началу международной оружейной выставки BIDEC-2017, глава бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований (DERASAT) шейх Абдулла бин Ахмед аль-Халифа.

Первая межвидовая международная выставка вооружений Bahrain International Defense Exhibition & Conference (BIDEC) пройдёт в период с 16 по 18 октября в столице Бахрейна Манаме. Помимо показа вооружений в рамках выставки пройдёт международная конференция "Военные альянсы на Ближнем Востоке" (The Middle East Military Alliance Conference, MEMAC), организатором которой выступает DERASAT.

"Иран продолжает предпринимать усилия по дестабилизации обстановки в регионе, будь то такие горячие точки, как Йемен, или Сирия. Бахрейн тоже неоднократно страдал, будучи соседом государства, которое является спонсором, терроризма, подрывающего мир и безопасность в регионе", — сказал аль-Халифа, отвечая на вопрос, как Бахрейн оценивает политику Тегерана в регионе и будет ли обсуждаться "иранская угроза" в ходе предстоящей конференции.

Он подчеркнул, что международным сообществом должны "быть предприняты совместные усилия по противостоянию Ирану и его попыткам подорвать стабильность в регионе".

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>