Казахстан объяснил усиление контроля на границе с Киргизией

АЛМА-АТА, 15 окт – РИА Новости. Усиленный контроль на границе Казахстана с Киргизией ведется в рамках борьбы с "серым" импортом, говорится в сообщении пресс-службы министерства информации и коммуникаций Казахстана.

Ранее Госпогранслужба Киргизии сообщила РИА Новости, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили. Позднее погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в воскресенье, что готов потребовать созыва саммита ЕАЭС, если Казахстан в течение 2-3 дней не снимет ограничения на киргизско-казахстанской границе.

"На сегодняшний день операция по усиленному контролю казахстанско-кыргызского участка государственной границы ведется в плановом режиме. Контроль проводится в рамках исполнения законодательства ЕАЭС с целью сокращения объема "серого" импорта", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в рамках проводимых работ за последние сутки из 131 проверенного транспортного средства выявлено 13 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Речь идет о превышении весогабаритных параметров, отсутствии казахстанского бланка разрешения и иных нарушениях. Всего за вышеуказанные нарушения наложено административных штрафов на сумму 285 тысяч тенге (850 долларов США).

Наряду с этим один пассажирский автобус помещен на штрафную стоянку по причине отсутствия разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок.

Согласно пресс-релизу, в рамках таможенного досмотра выявлены нарушения таможенного законодательства, а именно недостоверное декларирование более 60 тонн товаров народного потребления. Заведено одно уголовное дело, еще пять находятся на стадии административного производства, по остальным определяется таможенная стоимость. В пресс-релизе также говорится об усилении ветеринарного и фитосанитарного контроля.