Абэ считает подписание мирного договора выгодным для России и Японии

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что подписание мирного договора с Россией "несет в себе выгоду для обеих стран", об этом он заявил в ходе выступления на острове Хоккайдо, сообщает агентство Киодо.

"Возвращение "северных территорий" (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.) является нашим сердечным желанием, и мы настроены на урегулирование этого вопроса в нашем поколении", — цитирует агентство слова японского премьера.

"В случае подписания мирного договора мы намерены создать условия, при которых бы Россия смогла бы понять, что это несет в себе значительную выгоду для обеих стран", — отметил Абэ.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил в ходе прошедшего в сентябре Восточного экономического форума, что они с президентом РФ Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан ими.