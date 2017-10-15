В университете в штате Виргиния сняли оцепление после сообщений о стрельбе

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полицейские сняли оцепление в Университете Виргинии в американском городе Питерсберге после сообщений о стрельбе на территории учебного заведения, сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter.

"Заключение по стрельбе – полиция проверила место происшествия. Полицейские продолжают сохранять бдительность. Оцепление в кампусе снято", — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что Университет Виргинии в американском городе Питерсберге был закрыт из-за сообщений о стрельбе на территории кампуса. Как сообщил телеканал WTVR со ссылкой на источники в полиции, один человек получил ранения, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным телеканала, стрельбе предшествовали несколько потасовок. Предположительным зачинщиком является 23-летний темнокожий молодой человек. Расследование инцидента продолжается.