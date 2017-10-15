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Никаких санкций: Иран пригрозил выйти из ядерной сделки

08:0515.10.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фотоМинистр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В воскресенье глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф пригрозил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если против Ирана вновь введут санкции.

Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Зариф подчеркнул, что если в Тегеране решат, что действия противоположной стороны соглашения в вопросе снятия санкций окажутся недостаточными для Ирана, то страна рассмотрит возможность выхода из сделки по ядерной программе.

Министр отметил, что у Исламской Республики остается за собой право принимать решение о продолжении участия в ядерной сделке, если произойдет восстановление санкций в сферах, которые представляют особый интерес для Ирана, в частности торговля нефтью и продажа воздушных судов.

Также глава иранского МИД прокомментировал недавнее выступление президента США Дональда Трампа, сказав, что у США нет какой-либо стратегии по Ирану. Зариф также добавил, что оборонная и ракетная программа Исламской Республики никогда не станет предметом переговоров.

Трамп недоволен

В пятницу Трамп заявил, что недоволен Ираном из-за того что США не получили должного уважения от страны, и пригрозил аннулировать ядерную сделку.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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"Мы очень недовольны Ираном. Они не относились к нам с должным уважением, с которым они должны были к нам относиться", — сказал Трамп.

Также американский президент объявил, что не будет подтверждать конгрессу, что Иран соблюдает ядерное соглашение. При этом Трамп не стал оспаривать на международном уровне соблюдение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе. Кроме того, Трамп анонсировал новые санкции в отношении Тегерана из-за якобы поддержки терроризма.

В пятницу Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Тегераном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

В свою очередь Белый дом заявил, что "безрассудное" поведение Ирана является угрозой интересам США, поэтому администрация американского президента предпримет меры, чтобы изменить поведение Исламской Республики.

"Безрассудное поведение иранского режима и, в частности, КСИР, представляет собой одну из самых опасных угроз интересам Соединенных Штатов и региональной стабильности. Иранский режим воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью для агрессивного расширения своего регионального влияние и угрозы своим соседям", — отметили в Белом доме.

"Он не в курсе дел"

Заявление Трампа не осталось без внимания иранского президента Хасана Роухани.

Роухани сообщил, что лидер страны не сможет самостоятельно отменить подобную сделку, которую поддерживает ООН.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил президент Ирана.

Здание МИД РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Также он добавил, что Тегеран ответит, если его национальные интересы пострадают.

Международная реакция

В России не поддержали заявление Трампа по иранскому соглашению.

Так, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц призвал Трампа не проверять на прочность Иран. Он также сравнил слова президента США относительно Тегерана с "размахиванием рук".

"Как военный человек, могу со всей определённостью утверждать: оборонный потенциал Ирана многократно превосходит возможности КНДР, и США лучше не пытаться проверить эту ближневосточную страну на прочность. Как бы то ни было, нельзя заигрываться", — добавил Клинцевич.

Митинг, посвященный ядерному соглашению с Ираном перед зданием Белого дома. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Nga
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила, что Иран соблюдает ядерное соглашение. Она также подчеркнула, что МАГАТЭ на сегодняшний день строго контролирует выполнение Ираном сделки по атому.

В МАГАТЭ, в свою очередь, отметили что Тегеран полностью выполняет все взятые на себя обязательства в рамках ядерного соглашения. Гендиректор международной организации Юкия Амано также отметил, что "в настоящее время Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире".

Не поддержали позицию американского лидера и в ЕС. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Тегеран не допустил ни одного нарушения соглашения по ядерной программе, а ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Турция выступила против санкций в отношении Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон также отреагировал на заявление Трампа по Ирану. По его мнению, решение США не повлияет на статус международного соглашения.

Раскритиковал заявление Трампа и бывший госсекретарь США Джон Керри. Он считает, что американский лидер своим решением по соглашению с Ираном создает международный кризис и ставит под удар национальные интересы в сфере безопасности и интересы американских союзников. Он также назвал решение "опрометчивым отказом от фактов со стороны президента в пользу собственного эго и идеологии".

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>

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