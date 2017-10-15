Явка на выборах президента Киргизии, по состоянию на 10.00, составила 7,49%

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Явка на выборах президента в Киргизии на 10.00 по местному времени (07.00 мск) составила 7,49%, свидетельствуют первые данные ЦИК страны.

Согласно опубликованным ЦИК данным, к 10.00 проголосовали 226 тысяч 616 человек. Всего для участия в выборах зарегистрированы более 3 миллионов 25 тысяч избирателей.

На предыдущих выборах президента в 2011 году явка к этому времени была выше и составила 9,67%.

По данным ЦИК, наиболее высокая явка — 10,35% — в городе Ош, в столице активность избирателей на уровне 7%.

Самая низкая явка в стране в Чуйской области — она составила 6,91%. В учреждениях при МИД КР за границей явка составила 1,28%, проголосовали 237 человек.

Так как порог явки отсутствует, выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

Предвыборная гонка проходит при отсутствии явного фаворита, поэтому исход голосования сложно предсказать. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов.

Голосование проходит в воскресенье с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). 37 участков открыты при учреждениях МИД за пределами страны.