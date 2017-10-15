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В Киргизии открылись избирательные участки на выборах президента

05:0615.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкИзбирательная урна. Архивное фотоИзбирательная урна. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента в Киргизии открылись в воскресенье утром.

По данным ЦИК, в стране открыты 2375 участков. Они будут работать с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах. В РФ должны открыться шесть участков.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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По данным ЦИК страны, всего правом голосовать обладают три миллиона 876 тысяч 985 граждан, но в итоговом списке избирателей три миллиона 25 тысяч 770 человек. "Не все граждане сдали биометрические данные, но мы видим активизацию процесса их сдачи", — заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции в субботу.

Проголосовать граждане могут на любом участке – страна представляет единый избирательный округ, гражданам лишь нужно заранее известить власти о намерении проголосовать не на своем участке.

На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Изначально ЦИК зарегистрировал 59 человек, но ряд кандидатов были впоследствии сняты с гонки или сами отозвали свои кандидатуры. Срок полномочий нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева подходит к концу 1 декабря. По конституции, он не может претендовать на новый срок.

Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.

Киргизская семья. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Впервые в истории страны выборы пройдут при помощи электронной информационно-избирательной системы (ИИС). Система включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт.

Все избирательные участки в стране оборудованы автоматическими считывающими урнами (АСУ), данные с которых через специально защищенные каналы передаются на сервер ЦИК после окончания голосования. С сервера ЦИК данные передаются уже на сайт комиссии.

Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения. Идентификация избирателей на участке осуществляется по отпечаткам пальцев. Если же это не удается, то применяется биометрическая идентификация – по лицу человека. "У многих людей рабочих профессий трудно идентифицировать пальцы", — так объяснил представитель ЦИК на пресс-конференции.

В предварительном голосовании в субботу, по данным ЦИК, приняли участие более 22 тысяч избирателей. Подсчет этих голосов начнется в воскресенье после окончания голосования в 20.00.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Центризбирком Киргизии аккредитовал для мониторинга процесса выборов 773 международных наблюдателя из 59 стран мира, в том числе около 200 представителей миссии СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ, парламентское собрание Союза Белоруссии и России, исполнительный комитет СНГ. В мониторинге президентской гонки также примут участие около 400 международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

Также о своем желании вести мониторинг заявили 10 киргизских общественных организаций. Глава ЦИК Шайлдабекова ранее заявила в интервью РИА Новости, что ни одна из общественных организаций Киргизии пока не заявляла о намерении проводить exit poll на предстоящих выборах.

Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечены больше одного кандидата или вовсе отсутствуют отметки. Недействительные бюллетени распознаются урной и отсортировываются в специальный отсек.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Согласно конституции, каждый участок рассчитан примерно на две с половиной тысячи избирателей. Но есть и участки, где их гораздо больше – в таком случае на участке будет более двух урн, а на участках с более чем тремя тысячами избирателей – три АСУ.

ЦИК сообщил, что предварительные итоги голосования будут доступны в течение полутора часов после завершения голосования.

С 12 октября личный состав МВД Киргизии переведен на усиленный режим несения службы, в том числе усилят охрану стратегических объектов.

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