В Киргизии открылись избирательные участки на выборах президента

БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента в Киргизии открылись в воскресенье утром.
По данным ЦИК, в стране открыты 2375 участков. Они будут работать с 08.00 по местному времени (05.00 мск) до 20.00 (17.00 мск). Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах. В РФ должны открыться шесть участков.
Проголосовать граждане могут на любом участке – страна представляет единый избирательный округ, гражданам лишь нужно заранее известить власти о намерении проголосовать не на своем участке.
На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Изначально ЦИК зарегистрировал 59 человек, но ряд кандидатов были впоследствии сняты с гонки или сами отозвали свои кандидатуры. Срок полномочий нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева подходит к концу 1 декабря. По конституции, он не может претендовать на новый срок.
Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.
Все избирательные участки в стране оборудованы автоматическими считывающими урнами (АСУ), данные с которых через специально защищенные каналы передаются на сервер ЦИК после окончания голосования. С сервера ЦИК данные передаются уже на сайт комиссии.
Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения. Идентификация избирателей на участке осуществляется по отпечаткам пальцев. Если же это не удается, то применяется биометрическая идентификация – по лицу человека. "У многих людей рабочих профессий трудно идентифицировать пальцы", — так объяснил представитель ЦИК на пресс-конференции.
В предварительном голосовании в субботу, по данным ЦИК, приняли участие более 22 тысяч избирателей. Подсчет этих голосов начнется в воскресенье после окончания голосования в 20.00.
Также о своем желании вести мониторинг заявили 10 киргизских общественных организаций. Глава ЦИК Шайлдабекова ранее заявила в интервью РИА Новости, что ни одна из общественных организаций Киргизии пока не заявляла о намерении проводить exit poll на предстоящих выборах.
Бюллетень считается недействительным, если в нем отмечены больше одного кандидата или вовсе отсутствуют отметки. Недействительные бюллетени распознаются урной и отсортировываются в специальный отсек.
ЦИК сообщил, что предварительные итоги голосования будут доступны в течение полутора часов после завершения голосования.
С 12 октября личный состав МВД Киргизии переведен на усиленный режим несения службы, в том числе усилят охрану стратегических объектов.