В Калифорнии число жертв пожаров приближается к 40

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния возросло до 37 человек, сообщили в местном пожарном департаменте.

"Число жертв природных пожаров на этой неделе возросло до 37", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

В свою очередь, газета Los Angeles Times сообщает, что число жертв пожаров может составлять 38 человек.

По информации пожарного департамента, в настоящий момент более 10 тысяч сотрудников пожарной службы борются с 16 крупными природными пожарами. В общей сложности выгорела территория площадью более 800 квадратных километров. Около 100 тысяч человек были эвакуированы из опасных зон.