В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

ВЕНА, 13 окт — РИА Новости. Иранские власти выполняют все обязательства, которые они взяли на себя по сокращению своей ядерной программы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), режим верификации этой страны самый надежный, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на фоне выступления президента США Дональда Трампа по иранской теме.

"Как я уже сообщал Совету управляющих (МАГАТЭ), обязательства, связанные с ядерным оружием, взятые Ираном в рамках СВПД, осуществляются", — говорится в заявлении, распространенном в пятницу вечером пресс-службой организации.

Он добавил, что "в настоящее время Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире".

Подробнее о ядерной программе Ирана читайте в справке РИА Новости >>