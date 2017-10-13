В МАГАТЭ подтвердили выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

ВЕНА, 13 окт — РИА Новости. Иранские власти выполняют все обязательства, которые они взяли на себя по сокращению своей ядерной программы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), режим верификации этой страны самый надежный, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на фоне выступления президента США Дональда Трампа по иранской теме.
Он добавил, что "в настоящее время Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире".
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