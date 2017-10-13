Президент Ирана пообещал ответить США в случае ущемления интересов страны

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Иран не будет сомневаться и даст нужный ответ, если будут страдать его национальные интересы, заявил президент страны Хасан Роухани, говоря о ядерной сделке.

Таким образом Роухани прокомментировал выступление президента США Дональда Трампа, в котором глава Белого дома сообщил о новой стратегии американской администрации по Ирану.

"Если когда-нибудь наши интересы будут ущемлены, или если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства, им стоит знать, что Иран не станет сомневаться и даст подходящий ответ", — заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом Press TV.

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