Президент Ирана ответил на заявление Трампа по ядерному соглашению

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лидер какой-либо одной страны не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, которую поддерживает ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани, комментируя выступление Дональда Трампа.

"Это международная многосторонняя сделка, которая была ратифицирована Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV

Он подчеркнул, что Иран даст ответ, если его национальные интересы пострадают.

В пятницу Трамп в обращении к нации заявил, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. При этом на международном уровне он не стал оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" сделки с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за "поддержку терроризма".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции.

В Евросоюзе заявили, что мировое сообщество не намерено пересматривать это соглашение. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини указала, что Иран не допустил ни одного нарушения соглашения по ядерной программе. Она также отметила, что США не могут выйти из соглашения в одностороннем порядке.

То, что иранские власти выполняют все обязательства по сокращению ядерной программы, подтвердили и в МАГАТЭ.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя новую стратегию США по Ирану, отметил, что выражение "пятница 13-е" теперь будет вызывать и политические ассоциации.

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