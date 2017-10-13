МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что США не могут в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, так как оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном положений соглашения.
"Мы считаем, что мы несем коллективную ответственность за его охранение ради нашей коллективной безопасности", — отметила она.
Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Американский президент сообщил также, что Белый дом будет работать с конгрессом США над "серьезными недостатками" международного соглашения с Тегераном.
Власти Ирана, в свою очередь, согласились демонтировать центрифуги по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ. В конце августа МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном соглашения по ядерной программе.
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