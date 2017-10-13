Могерини заявила, что Трамп не может отменить ядерную сделку по Ирану‍

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что США не могут в одностороннем порядке выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, так как оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Эта сделка не является двусторонним соглашением или международным договором, это приложение к резолюции Совета Безопасности ООН, принятой единогласно. Насколько мне известно, ни одна страна мира не может разорвать резолюцию, принятую СБ ООН", — заявила Могерини на пресс-конференции в Брюсселе после выступления Дональда Трампа с новой стратегией Вашингтона в отношении Тегерана.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что МАГАТЭ подтвердило исполнение Ираном положений соглашения.

"Мы считаем, что мы несем коллективную ответственность за его охранение ради нашей коллективной безопасности", — отметила она.

Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Американский президент сообщил также, что Белый дом будет работать с конгрессом США над "серьезными недостатками" международного соглашения с Тегераном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Власти Ирана, в свою очередь, согласились демонтировать центрифуги по обогащению урана, занялись реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ. В конце августа МАГАТЭ не нашло нарушений при исполнении Ираном соглашения по ядерной программе.

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