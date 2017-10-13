Тиллерсон назвал условие выхода США из ядерной сделки по Ирану

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности выхода США из сделки с Ираном по ядерной программе, если Вашингтон не сможет "исправить ее к лучшему".

Госсекретарь сообщил, что президент США Дональд Трамп в очередном отчете о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения не подтвердит, что действия Тегерана соответствуют положениям внутреннего американского закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном". Закон был принят конгрессом США в мае 2015 года для надзора за действиями администрации в отношении Ирана и обязывает президента США каждые 90 дней предоставлять отчет о выполнении Ираном договоренностей в рамках ядерного соглашения.

"Согласно СВПД, когда мы соглашаемся, что они (Иран — ред.) технически соблюдают договоренности, тогда мы продлеваем режим снятия санкций, только если они не нарушают, в таком случае это позволяет нам ввести обратно санкции", — ответил он на вопрос, почему администрация США не будет рекомендовать конгрессу ввести санкции против Ирана.

"Это путь, который, как мы считаем, предоставляет нам платформу для того, чтобы исправить эту сделку. Возможно, мы не сможем ее исправить к лучшему. И, если мы не сможем, то, вероятно, мы выйдем из сделки. Мы не предлагаем конгрессу вводить санкции", — отметил госсекретарь США.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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