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В мире

Путь "Снежного дракона": Китай идет в Арктику — вместе с Россией

15:5513.10.2017
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© РИА Новости / Вера КостамоРусская АрктикаРусская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Китайские власти включили Арктику в число направлений мегапроекта "Один пояс, один путь", Россия подписала с Китаем ряд соглашений по освоению арктического региона, КНР строит свой второй большой ледокол "Снежный дракон — 2". Что привлекает Китай в Арктике и каковы перспективы российско-китайского сотрудничества в ее освоении — в материале РИА Новости.

Поход за Полярный круг

В июне Госкомитет по развитию и реформе и Государственное океанографическое управление КНР назвали Арктику одним из направлений проекта "Один пояс, один путь". В "Концепции сотрудничества на море в рамках инициативы Пояса и Пути" сказано о необходимости привлекать китайские компании к коммерческому использованию арктических транспортных маршрутов.

Глава МИД РФ С.Лавров посетил форум Территория смыслов. 22 июля 2016
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россия приглашает Китай к реализации проектов в Арктике

Россия подписала с китайским океанографическим управлением меморандум о взаимопонимании, цель которого — расширение международного сотрудничества в области арктических и антарктических исследований. Такие же документы с Китаем подписали Норвегия, США, Германия, Чили и Аргентина. В июле по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина было выпущено совместное заявление, в котором подчеркнуто особое значение сотрудничества в развитии Северного морского пути.

О растущем интересе Китая к Арктике говорит и то, что в последнее время он активно наращивает свой ледокольный флот.

До недавнего времени он был представлен двумя исследовательскими ледоколами, самый мощный из которых — "Снежный дракон" ("Сэлуюн"), по сути, был просто транспортным плавсредством ледового класса. Еще в 1993 году КНР приобрела у Украины это бывшее советское судно типа "Иван Папанин" и в процессе неоднократно модернизировала его. За последние два года к ее северному флоту присоединились еще два ледокола.

© AFP 2017 / StringerКитайский ледокол XueLong("Снежный дракон")
© AFP 2017 / Stringer
Китайский ледокол XueLong("Снежный дракон")

Сейчас Китай с участием финской компании Aker Arctic Technology строит свой первый мощный ледокол собственного производства. Предполагается, что "Снежный дракон — 2" будет способен преодолевать лед до полутора метров на скорости три узла и сможет также двигаться во льду задним ходом, хотя при этом он будет обладать меньшим водоизмещением, чем его предшественник. По словам российского военного эксперта, старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, практически это будет первый полноценный полярный ледокол, который поступит в распоряжение китайских ученых. Планируется спустить его на воду в 2019 году.

Пекин развивает исследования Арктики, и надежный ледокольный флот становится ему все более необходим.

"Китай довольно активен в этой области и имеет четыре станции исследований в Антарктике, включая две, работающие круглый год. Такая исследовательская деятельность сложна без арктического ледокола", — утверждает Василий Кашин.

Короче и безопаснее

Что привлекает Китай в Арктике? На первый взгляд, ответ очевиден: полезные ископаемые. В этом регионе сосредоточена пятая часть всех природных ресурсов Земли. Однако даже если это и так, то интерес КНР к арктическим подземным кладовым носит скорее долгосрочный характер и расчет делается на удаленную перспективу. Проблема в том, что пока в оффшорном бурении Китай зависит от иностранных технологий — даже в прилегающих к нему теплых морях. Технологии для добычи природных ресурсов в арктических водах намного сложнее, и в этой сфере Китай достаточного опыта не имеет.

В ближайшем будущем КНР рассматривает Арктику как более короткий и безопасный путь, связывающий материковый Китай с Европой. По словам исполнительного директора Института полярного права и политики Океанского университета КНР Го Пэйцина, арктические маршруты — Северный морской путь и Северо-Западный морской проход — могут стать важным стратегическим дополнением проекта "Один пояс, один путь".

"Транспортный маршрут проекта "Экономический пояс Шелкового пути" пересекает евразийский континент ровно посередине, маршрут проекта "Морской путь XXI века" проходит по югу. Северный водный маршрут пока отсутствует. Главная ценность арктического морского маршрута в том, что регионы, через которые он проходит, относительно спокойные. Судите сами: "Экономический пояс" пересекает немало стран, где сложились конфликтные ситуации. "Морской путь XXI века" пролегает через Южно-Китайское море, Юго-Восточную Азию, Индийский океан — там такие же проблемы. Другое дело — северный маршрут, потому я считаю, что он может стать серьезным стимулом, который поспособствует евразийской экономической интеграции", — объяснил Го Пэйцин агентству Sputnik Китай.

© AP Photo / David GoldmanКитайский грузовой корабль в северной части Тихого океана у побережья Аляски
© AP Photo / David Goldman
Китайский грузовой корабль в северной части Тихого океана у побережья Аляски
Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китайские компании заинтересовались российскими арктическими беспилотниками

Не менее важна и экономическая составляющая арктических транспортных проектов. Китайский эксперт напомнил, что маршруты через Северо-Западный проход и Северный морской путь позволят сэкономить китайским компаниям время и деньги на пути в западные страны. С учетом таяния льдов в Северном Ледовитом океане Северный морской путь может стать альтернативой главному трансконтинентальному маршруту, проходящему по южным морям Евразии и далее в Африку через Суэцкий канал. Так, проход грузового судна из Шанхая в Гамбург по Севморпути на 2,8 тысячи миль короче, чем маршрут через Суэцкий канал.

В 2010 году гонконгское судно MV Nordic Barents доставило железную руду из норвежского Киркенеса в Шанхай по Севморпути, что позволило сократить транспортные издержки на 180 тысяч долларов. В 2013 году датский сухогруз Nordic Orion перевез уголь из Канады в Финляндию через Северо-Западный проход, сократив время доставки на четыре дня и сэкономив 200 тысяч долларов.

Совместные проекты

Кроме того, трасса Севморпути проходит через зону реализации совместного российско-китайского проекта "Ямал СПГ", который предусматривает добычу природного газа и строительство завода по его сжижению мощностью 16,5 миллиона тонн СПГ и 1,2 миллиона тонн газового конденсата, поставляемого на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

"Сотрудничество с Россией приоритетно для Китая. Мы видим, как сейчас активно развивается совместный газодобывающий проект на Ямале, очень перспективно взаимодействие по проекту железнодорожной магистрали "Белкомур" из Архангельска через Белое море, в республику Коми и далее на Урал. Крупнейшие китайские госкорпорации намерены вложиться в него. Нет сомнений, в будущем Архангельск и Мурманск станут главными транспортными узлами в Европе, которые свяжут арктический морской путь, север Европы и внутренние регионы России", — считает Го Пэйцин.

Предполагается, что Китай будет ежегодно получать с Ямала два десятка танкеров, доставляющих три миллиона тонн сжиженного природного газа.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабочие завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Рабочие завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"

Амбиции под контролем

Арктика. Земля Франца-Иосифа.
© Минприроды РФ. Артем Келарев
В EY оценили перспективы сотрудничества России и Китая в Арктике
Китай стремится закрепиться на северных морских маршрутах, в том числе реализуя свою глобальную амбициозную цель — уменьшить стратегическое влияние США в разных регионах мира. Соответствует ей и объединение усилий с Россией по совместному освоению Арктики, которая превращается в еще одну точку "стратегического рывка" КНР.

В этом плане арктические широты вполне могут быть использованы Китаем и для решения задач военного характера. Василий Кашин напоминает, что ранее не только Россия и США, но также Великобритания и, возможно, Франция направляли свои атомные подводные лодки в Северный Ледовитый океан, в том числе для проведения операций под ледяным покровом.

"Арктические льды, непрерывно трущиеся друг о друга, создают постоянный шумовой фон, затрудняя их обнаружение с помощью гидроакустики. Использование противолодочной авиации невозможно из-за ледового покрова. В результате действующие в Арктике атомные подлодки получают значительное преимущество в скрытности", — поясняет эксперт.

В то же время скрытный проход китайской атомной подводной лодки в арктические воды через Берингов пролив может быть затруднен, если ни Россия, ни США не будут заинтересованы в ее присутствии в этих водах.

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