Китай и Россия подписали международные соглашения по исследованию Арктики
ПЕКИН, 26 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Государственное океанологическое управление Китая и научные организации из шести других стран, включая РФ, подписали в четверг ряд меморандумов о взаимопонимании, целью которых является расширение международного сотрудничества в области арктических исследований, говорится в опубликованном в пятницу заявлении управления.
Российскую сторону на церемонии подписания представлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, который проводит комплексное изучение полярных регионов планеты. Также меморандумы о взаимопонимании подписаны с Норвегией, США, Германией, Чили и Аргентиной.
Отмечается, что подписанные меморандумы нацелены на поощрение и укрепление международного сотрудничества в сфере полярных исследований, а также на повышение эффективности проводимой в Арктике и Антарктике научной работы. Они затрагивают такие аспекты работы как проведение инспекций, организация логистики, кадровые и технические обмены, вопросы охраны окружающей среды.
В китайской столице в эти дни проходит 40-я консультативная встреча по Договору об Антарктике, участие в которой принимают представители из 50 стран и международных организаций.
Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.