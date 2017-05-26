Китай и Россия подписали международные соглашения по исследованию Арктики

ПЕКИН, 26 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Государственное океанологическое управление Китая и научные организации из шести других стран, включая РФ, подписали в четверг ряд меморандумов о взаимопонимании, целью которых является расширение международного сотрудничества в области арктических исследований, говорится в опубликованном в пятницу заявлении управления.

Российскую сторону на церемонии подписания представлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, который проводит комплексное изучение полярных регионов планеты. Также меморандумы о взаимопонимании подписаны с Норвегией, США, Германией, Чили и Аргентиной.

Отмечается, что подписанные меморандумы нацелены на поощрение и укрепление международного сотрудничества в сфере полярных исследований, а также на повышение эффективности проводимой в Арктике и Антарктике научной работы. Они затрагивают такие аспекты работы как проведение инспекций, организация логистики, кадровые и технические обмены, вопросы охраны окружающей среды.

В китайской столице в эти дни проходит 40-я консультативная встреча по Договору об Антарктике, участие в которой принимают представители из 50 стран и международных организаций.