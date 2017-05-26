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РИА Наука
РИА Наука

Китай и Россия подписали международные соглашения по исследованию Арктики

10:5226.05.2017
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© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие. Архивное фотоДеловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar

ПЕКИН, 26 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Государственное океанологическое управление Китая и научные организации из шести других стран, включая РФ, подписали в четверг ряд меморандумов о взаимопонимании, целью которых является расширение международного сотрудничества в области арктических исследований, говорится в опубликованном в пятницу заявлении управления.

Стартовала первая в 2017 году экспедиция по очистке Арктики
© Пресс-служба национального парка "Русская Арктика"
Стартовала первая в 2017 году экспедиция по очистке Арктики
Российскую сторону на церемонии подписания представлял Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, который проводит комплексное изучение полярных регионов планеты. Также меморандумы о взаимопонимании подписаны с Норвегией, США, Германией, Чили и Аргентиной.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Путин отметил вклад полярников в сохранение ресурсов Арктики и Антарктики
Отмечается, что подписанные меморандумы нацелены на поощрение и укрепление международного сотрудничества в сфере полярных исследований, а также на повышение эффективности проводимой в Арктике и Антарктике научной работы. Они затрагивают такие аспекты работы как проведение инспекций, организация логистики, кадровые и технические обмены, вопросы охраны окружающей среды.

В китайской столице в эти дни проходит 40-я консультативная встреча по Договору об Антарктике, участие в которой принимают представители из 50 стран и международных организаций.

Хозяева Арктики
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПолярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.Годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полярный медведь - крупнейший сухопутный хищник на планете.
На фото: годовалые белые медвежата в Центре воспроизводства редких видов животных в селе Сычево.
© AFP 2017 / Mohd Fyrol Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке. Полярный медведь ест замороженное угощение в зоопарке Сингапура
© AFP 2017 / Mohd Fyrol
Самцы этих животных могут весить от 400 килограммов до тонны, а их длинна может достигать трех метров.
На фото: медведь Инука отмечает свой день рождения в сингапурском зоопарке.
© AP Photo / Martin MeissnerСамки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.Белый медведь идет по льду в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Самки белых медведей значительно уступают самцам в габаритах. Их вес не превышает 350 килограмм.
На фото: самка белого медведя Антония гуляет по льду в зоопарке немецкого города Гельзенкирхен.
© AP Photo / Carlos OsorioВолоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.Белый медведь тянется к угощению в форме сердца в зоопарке Детройта, США
© AP Photo / Carlos Osorio
Волоски шерсти белых медведей полые и лишены пигмента, это им позволяет пропускать только ультрафиолетовые лучи, что придает шерсти теплоизоляционные свойства.
На фото: белый медведь в зоопарке Детройта.
© AP Photo / Wong Maye-E, FileЛетом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.Полярный медведь в зоопарке Сингапура
© AP Photo / Wong Maye-E, File
Летом под воздействием лучей солнечного света мех полярного медведя может желтеть.
На фото: Инука - первый белый медведь, родившийся в тропиках.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПодошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подошвы лап белых медведей покрыты длинной шерстью, это позволяет им не скользить на льду и не мерзнуть.
На фото: белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море.
© AFP 2017 / Sebastien Bozon Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.Белый медвежонок в зоопарке города Мюлуз, Франция
© AFP 2017 / Sebastien Bozon
Между пальцами передних лап полярных медведей есть перепонки, которые помогают плавать.
На фото: трехмесячный медвежонок в зоопарке Мюлуз на юге Франции.
© Fotolia / aussieanoukПолярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.Полярный медведь
© Fotolia / aussieanouk
Полярные медведи кочуют следом за сезонными изменениями границ полярных льдов: летом отступают вместе с ними ближе к полюсу, а зимой перемещается на юг, заходя на материк.
© Fotolia / sbthegreenmanВ зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.Полярные медведи
© Fotolia / sbthegreenman
В зимнюю спячку с октября по апрель залегают в основном беременные медведицы, а самцы и холостые самки ложатся в спячку не каждый год, а если и ложатся - то не надолго.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкУ белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.Годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в селе Сычево Московской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
У белого медведя очень хорошо развиты обоняние и зрение.
На фото: годовалый белый медвежонок в Центре воспроизводства редких видов в селе Сычево Московской области.
© AFP 2017 / dpa/Peter SteffenСвою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.Белый медведь в зоопарке Ганновера, Германия
© AFP 2017 / dpa/Peter Steffen
Свою добычу в ясный день полярный хищник может увидеть за несколько километров, а учуять - на расстоянии до 20 километров.
На фото: медведь Спринтер в зоопарке Ганновера.
© AP Photo / Carmen Jaspersen/PoolСлух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.Белый медвежонок в зоопарке Бремерхафена, Германия
© AP Photo / Carmen Jaspersen/Pool
Слух у медведя считается плохим, однако он слышит скрип шагов человека, идущего по снегу, примерно за 200 метров.
На фото: трехмесячный медвежонок в берлинском зоопарке.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкТолстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Толстый слой подкожного жира и длинная шерсть предохраняют тело медведя от охлаждения, что позволяет хищнику долго находиться в воде.
На фото: белый медведь на льдине между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом.
© Fotolia / elizalebedewaМех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.Белые медведи купаются
© Fotolia / elizalebedewa
Мех медведя намокает слабо, так как имеет густой подшерсток. В нем задерживается воздух, и вода не проникает в него.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкИзвестен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в фотобанк
Известен случай, когда полярный медведь, ради того, чтобы добраться до места кормежки, проплыл 685 километров.
© Fotolia / bthegreenmanВ России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.Полярный медведь
© Fotolia / bthegreenman
В России охота на белого медведя полностью запрещена с 1956 года. По последним данным, популяция хищника в нашей стране насчитывает 5-6 тысяч особей.
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