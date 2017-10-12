На границе Казахстана и Киргизии пресекли попытку провоза боеприпасов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Попытка провоза боеприпасов пресечена на границе Казахстана и Киргизии, сообщила в четверг пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Ранее Госпогранслужба Киргизии сообщила РИА Новости, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок, в которых скопились как легковые, так и грузовые автомобили. В соцсетях появились видеозаписи пользователей, пересекающих госграницу с Казахстаном, на которых видны многокилометровые пробки из автомобилей в районе КПП. Очевидцы утверждают, что каждая машина с киргизскими номерами при пересечении границы проходит усиленный досмотр казахских пограничников. Позднее погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция.

"В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР (Киргизской республики — ред), нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров выявлены факты контрабанды. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 386 человек.

КНБ подчеркивает, что пограничная служба ведомства принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов из-за с заявления властей Киргизии о готовящихся беспорядках в день выборов президента Киргизии.

В понедельник президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ из-за выявления фактов "подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала".

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время в них участвуют 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении баллотироваться президентом.