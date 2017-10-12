На границе Казахстана и Киргизии пресекли попытку провоза боеприпасов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Попытка провоза боеприпасов пресечена на границе Казахстана и Киргизии, сообщила в четверг пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
"В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через Государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР (Киргизской республики — ред), нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства", — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров выявлены факты контрабанды. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 386 человек.
В понедельник президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил визит в Сочи на заседание совета глав государств СНГ из-за выявления фактов "подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала".
Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время в них участвуют 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении баллотироваться президентом.