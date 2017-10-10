Замглавы Минэнерго Казахстана уволили из-за дефицита на рынке топлива

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Глава кабмина Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что внес предложение на имя президента о выговоре министру энергетики Канату Бозумбаеву и уволил его заместителя Асета Магауова из-за напряженной ситуации, которая сложилась на рынке с топливом.
"Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода, и можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре… На пустом месте создали напряженность", — заявил Сагинтаев во вторник на заседании кабмина.
"В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву", — сказал Сагинтаев.
Он также сообщил, что освободил от должности вице-министра энергетики Асета Магауова и поручил наложить дисциплинарное взыскание в виде выговора председателю правления АО "КазМунайГаз" и прекратить полномочия его заместителя Данияра Берлибаева.