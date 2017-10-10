Замглавы Минэнерго Казахстана уволили из-за дефицита на рынке топлива

АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Глава кабмина Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что внес предложение на имя президента о выговоре министру энергетики Канату Бозумбаеву и уволил его заместителя Асета Магауова из-за напряженной ситуации, которая сложилась на рынке с топливом.

Ранее Sputnik Казахстан сообщал, что у граждан республики возникли трудности при покупке 92-го бензина, за наличные его можно было купить только на АЗС одного бренда. На станциях других компаний его количество было ограничено либо он продавался только по талонам и топливным картам. Кроме того, владельцы частных домов по всей стране в преддверии наступления холодов из-за дефицита не могли купить уголь. Министр энергетики сообщал, что в декабре планируется снизить долю импорта по бензину марки АИ-92 до 20%. В Минэнерго рассчитывали, что в ноябре-декабре ситуация, как и цены на бензин, стабилизируется.

"Все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода, и можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать, какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре… На пустом месте создали напряженность", — заявил Сагинтаев во вторник на заседании кабмина.

При этом он назвал доводы ответственных госслужащих "отговорками и уклонением от своих прямых должностных обязанностей".

"В связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву", — сказал Сагинтаев.

Он также сообщил, что освободил от должности вице-министра энергетики Асета Магауова и поручил наложить дисциплинарное взыскание в виде выговора председателю правления АО "КазМунайГаз" и прекратить полномочия его заместителя Данияра Берлибаева.