Делегация КНДР не приедет в Петербург на ассамблею МПС, сообщили в Совфеде

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Делегация КНДР не приедет в октябре в Санкт-Петербург на ассамблею Межпарламентского союза (МПС), где могла пройти ее встреча с делегацией Южной Кореи, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Делегация Северной Кореи не примет участия в ассамблее", — сказал собеседник агентства.

Ранее в сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила РИА Новости, что СФ готов способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи МПС в октябре в Петербурге и создать все необходимые условия для их конструктивного и доверительного общения.