МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы РФ поддерживают готовность Совета Федерации способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдёт в октябре в Петербурге, сейчас она активно готовится парламентариями, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента готова способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза. Она сообщила, что "по нашей информации, обе делегации уже высказали намерение участвовать в форуме".

"Мы поддерживаем данную инициативу", — сказал Новиков РИА Новости.

"Эта встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге в октябре, она активно готовится сейчас российскими парламентариями. В свое время решение, несмотря на сопротивления ряда стран с Запада, решение о проведении этой встречи было дружно поддержано многими странами. И возможность обеспечить парламентский диалог на этой площадке делегаций (КНДР и Южной Кореи) является вполне логичной вещью", — добавил он.

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.

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