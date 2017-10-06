В Совфеде заявили об опасности одностороннего выхода США из договора о РСМД

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россия может опасаться одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по аналогии с возможным отказом Вашингтона от ядерной сделки с Ираном, заявил РИА Новости сенатор, экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Трамп на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

"Если Вашингтон откажется от ядерной сделки с Ираном, Россия может опасаться, что аналогичная ситуация сложится и с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о чем США не раз говорили", — заявил Озеров.

По его словам, возможный отказ Вашингтона от ядерной сделки с ИРИ должен также стать "очень негативным сигналом" и для руководства Северной Кореи.

"Пхеньян должен понимать, что, пойдя навстречу США и начав сворачивать свою ядерную программу, он может получить в ответ лишь новые санкции", — сказал парламентарий.