Уровень террористических угроз для СНГ остается высоким, заявили в АТЦ

БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Уровень террористических угроз для государств СНГ остается по-прежнему высоким, заявили РИА Новости в четверг в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

В Баку проходят седьмые региональные экспертные консультации представителей подразделений органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов стран-участниц СНГ и расширенное пленарное заседание Научно-консультативного совета (НКС) при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, организованные АТЦ СНГ при поддержке Службы государственной безопасности Азербайджана.

"По оценкам экспертов, уровень террористических угроз для государств СНГ по-прежнему остается высоким. Наиболее острой из них является активная вербовочная деятельность, проводимая эмиссарами международных террористических организаций (МТО) в отношении граждан государств Содружества. Интернет-пространство сегодня активно используется как для призывов к участию в террористической деятельности, так и для вовлечения граждан СНГ в протестную активность", — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в центре, анализ, проведенный АТЦ СНГ, свидетельствует, что более 90% ресурсов, доступ к которым запрещен в странах Содружества, размещается за пределами СНГ.

"Социальные сети и различные мобильные платформы используются МТО для провоцирования и разжигания конфликтов. При этом управляемые группы протестующих выводятся на улицу, подстрекаются к незаконным действиям, провоцируются на столкновения с органами правопорядка", — заявили в центре.

Как передает корреспондент РИА Новости, впервые для участия в экспертных консультациях на заседании НКС приглашены представители мониторинговой группы при Совете безопасности ООН по проблематике террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, движения "Талибан"*.

Целью проводимых консультаций является обсуждение вопросов организации сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ, обмен практическим опытом и формирование эффективных технологий противодействия террористическим и экстремистским проявлениям на пространстве СНГ.

*Террористические организации, запрещенные в России