Ассанж: испанские силовики изъяли около 700 тысяч бюллетеней в Каталонии

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что в ходе референдума о независимости в Каталонии испанские правоохранительные органы изъяли около 700 тысяч заполненных бюллетеней.

"Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов", — написал Ассанж в Twitter.

Some 700,000 completed ballots were seized by Spanish forces and not included in the count. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

Официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>