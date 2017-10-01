Референдум о независимости в Каталонии. Онлайн-трансляция

В результате стычек с полицией пострадали несколько человек. Столкновения происходили в момент, когда бойцы Гражданской гвардии, исполняя решение КС, пытались закрыть избирательные участки. Голосуют, например, в школах, которые сторонники отделения "занимали" до дня референдума. Те, участки, на которых не удалось собрать достаточного количества "защитников", были закрыты полицией.

Сообщалось о столкновениях в колледже Джауме Бальмес в Барселоне и в колледже Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где должен был проголосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.