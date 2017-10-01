Референдум о независимости в Каталонии. Онлайн-трансляция

- 12:41
СМИ сообщают о 13 раненых на одном из участков
- 12:38
МВД Испании отменило указ Женералитата об участии в референдуме
Мадрид отменил распоряжение каталонского правительства о возможности голосовать на любом избирательном участке. Впрочем, это возможно технически из-за того, что Гражданская гвардия перекрыла доступ к спискам избирателей.
Els polis han de fugir disparant per obrir-se cami. Disparen al cos. Gent ferida. pic.twitter.com/Vts4EAE4wN— Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 октября 2017 г.
- 12:33
В результате стычек с полицией пострадали несколько человек. Столкновения происходили в момент, когда бойцы Гражданской гвардии, исполняя решение КС, пытались закрыть избирательные участки. Голосуют, например, в школах, которые сторонники отделения "занимали" до дня референдума. Те, участки, на которых не удалось собрать достаточного количества "защитников", были закрыты полицией.
Сообщалось о столкновениях в колледже Джауме Бальмес в Барселоне и в колледже Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где должен был проголосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.
Qué desastre político y social lo que está ocurriendo hoy en Cataluña #ReferendumCatalan pic.twitter.com/UO3OzZDvF6— Francisco Guaita (@Guaitafran) 1 октября 2017 г.
- 12:25
Председатель испанского правительства Энрик Мелло назвал проходящий референдум фарсом. По его словам, голосование проходит без надлежащего обеспечения избирательных участков, без конвертов, без комиссий, без списков избирателей, но с распечатанными и заранее заполненными бюллетенями, которые голосующие приносят из дома.
- 12:21
- 12:20
В соцсетях сообщают о стрельбе в Барселоне
Пользователи социальных сетей сообщают о столкновениях манифестантов с полицией рядом со школой "Рамон Лул", где должно было происходить голосование. Протестующие блокировали доступ в колледж, и полиции пришлось применить силу.