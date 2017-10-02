Наблюдатели: в Каталонии исключили возможность для повторного голосования

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Организаторы референдума в Каталонии предприняли адекватные меры, чтобы избежать ситуации, когда жители автономии могли дважды проголосовать, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

"Были предприняты адекватные меры, чтобы обеспечить право на голосование только зарегистрированных избирателей и избежать ситуации, когда они могли бы проголосовать дважды", — сказал он.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

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