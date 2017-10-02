БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что готов к диалогу с Мадридов после референдума о независимости автономии от Испании.

"Мы открыты к предложениям диалога, который будет полезен, только если будет вестись с уважением каталонского народа. И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — сказал Пучдемон в специальном телеобращении после референдума о независимости автономии, который власти в Мадриде не признают.

Первого октября в 09.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

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