Партия Podem ожидает международного осуждения действий полиции в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Каталонская партия Podem ожидает, что международное сообщество осудит действия правоохранителей Испании в ходе столкновений, которые произошли на воскресном референдуме о независимости, который в Мадриде считают незаконным, заявил генеральный секретарь партии Aлбано Фачин.

"Мы требуем, отчаянно требуем, чтобы международное сообщество заняло жесткую позицию. Каталонии необходим собеседник, который бы уважал права человека. Поэтому Евросоюз должен сделать свой выбор и отправить четкое сообщение", — сказал он журналистам.

По словам генсека партии, если в Евросоюзе закроют глаза на то, что происходит в Каталонии, это будет означать, что "они поддерживают насилие и репрессии".

Фачин выразил сожаление, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини до сих пор не отреагировала на нарушение прав человека в автономии.

В воскресенье в 9.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>