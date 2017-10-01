В Каталонии начали расследования о допуске избирателей к голосованию

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Каталонский суд начал порядка десяти расследований против сотрудников правоохранительных органов Каталонии Mossos d"Esquadra за неисполнение постановления суда, согласно которому референдум в Каталонии был признан незаконным, сообщило в воскресенье новостное издание El Mundo.

Суть претензий к представителям Mossos d"Esquadra состоит в том, что они, несмотря на постановление Верховного суда Каталонии, разрешили открыться некоторым избирательным участкам, где граждане смогли проголосовать на референдуме. Ранее суд постановил, что референдум незаконен, а полиция Испании и Гражданская гвардия Испании предупредили, что к 6 часам утра воскресенья все избирательные участки должны быть закрыты.