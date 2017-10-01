Омбудсмен Каталонии обратится в Совет Европы в связи с действиями полиции

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Омбудсмен Каталонии Рафаэль Рибо заявил, что обратится в Совет Европы в связи с непропорциональным использованием силы полицией во время голосования на референдуме о независимости Каталонии.

"Сегодня эскалация зашла далеко. Совет Европы должен отреагировать", — заявил Рибо на пресс-конференции в Барселоне.

Он добавил, что находится на связи с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилом Муйжниексом, а также с женералитетом (правительством Каталонии), с депутатами испанского парламента, европейскими политиками.

"Сегодня вечером мы представим всю информацию, которую в настоящее время получаем. Мы видим нарушение прав человека в Королевстве Испания", — сказал он. Омбудсмен заявил, что "правоохранительные органы применяют насильственные действия в отношении граждан непропорционально".

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков. По данным женералитета в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии.

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