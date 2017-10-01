Лидер испанских социалистов призвал к диалогу на фоне ситуации в Каталонии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер крупнейшей в стране оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес призвал к спокойствию и диалогу на фоне беспорядков, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии.
В воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.
Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.
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