Лидер испанских социалистов призвал к диалогу на фоне ситуации в Каталонии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Лидер крупнейшей в стране оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес призвал к спокойствию и диалогу на фоне беспорядков, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии.

"Сегодня скорбный день для нашей демократии, нам не нравится то, что мы наблюдаем, и то, за чем следит весь мир. Спокойствие и диалог!", — написал Санчес в своем микроблоге Twitter.

В воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.

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