СМИ: более десяти человек пострадали во время беспорядков в Барселоне

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. По меньшей мере 13 человек получили легкие ранения в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов на одном из избирательных участков в Барселоне, где проходит объявленный Мадридом незаконным референдум о независимости Каталонии, сообщает издание Periodico.

По данным газеты, столкновения произошли на избирательном участке, расположенном в барселонском Институте имени Хайме Бальмеса.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в результате стычек с полицией в Каталонии.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на некоторых участках голосование проходит.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>