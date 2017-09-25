В МИД назвали голословными обвинения США в нарушении договора о РСМД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США не предъявили ни одного факта, подтверждающего обвинения в адрес России в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил , что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, договор о РСМД и предпринимала попытки ослабить независимость МАГАТЭ.

"По всем пунктам, прозвучавшим на заседании Совета Безопасности ООН по теме нераспространения, претензиям к России — мы неоднократно высказывались. Для нас неприемлемы попытки голословно обвинять Россию в нарушениях ряда соглашений, в том числе и РСМД", — сказал Рябков журналистам.

По его словам, "за все время озвучивания подобных обвинений американцами не было предъявлено фактов, которые можно было бы использовать в качестве обоснованности подобных претензий".