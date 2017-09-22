Тиллерсон заявил, что РФ нарушала обязательства по договору о РСМД

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия массового поражения.
"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", — сказал Тиллерсон на заседании Совбеза ООН, посвященном этой проблеме.
В частности, Тиллерсон обвинил Москву в несоблюдении обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении "гарантий безопасности которые были даны в конце холодной войны", и в попытках "ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ".
"Новое слово"
Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что его удивило заявление Тиллерсона.
"Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", — заметил дипломат.
"Угроза" для США
В МИД России неоднократно подчеркивали, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в нарушении договора по РСМД в качестве предлога для принятия возможных ответных мер. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.
Выход из договора РСМД
Ранее СМИ сообщили, что конгресс США продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о РСМД и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва привержена соглашению и намерена и далее его исполнять, но без нарушений со стороны американских партнеров.