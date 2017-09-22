Тиллерсон заявил, что РФ нарушала обязательства по договору о РСМД

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договоренностей по нераспространению оружия массового поражения.

"Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению", — сказал Тиллерсон на заседании Совбеза ООН, посвященном этой проблеме.

Глава госдепа отметил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за то, чтобы поддерживать режим нераспространения. В то же время он заявил, что в последние годы Россия "иногда действовала таким образом, который ослабляет глобальные нормы и подрывает принцип ответственности наций".

В частности, Тиллерсон обвинил Москву в несоблюдении обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении "гарантий безопасности которые были даны в конце холодной войны", и в попытках "ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании скрытых ядерных программ".

"Новое слово"

По словам госсекретаря, если Россия "хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи", она должна продемонстрировать приверженность соблюдению обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что его удивило заявление Тиллерсона.

"Мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", — заметил дипломат.

"Угроза" для США

В конце августа посол Соединенных Штатов в России Джон Теффт вновь обвинил Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников"., что является "серьезной проблемой" в отношениях между двумя странами.

В МИД России неоднократно подчеркивали, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в нарушении договора по РСМД в качестве предлога для принятия возможных ответных мер. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

Выход из договора РСМД

Ранее СМИ сообщили, что конгресс США продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о РСМД и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.

В июне сенатор Том Коттон представил законопроект, который предлагает официально объявить о "нарушении" Россией договора и подумать о передаче союзникам США ракетных технологий, а демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили администрации подумать над санкциями.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва привержена соглашению и намерена и далее его исполнять, но без нарушений со стороны американских партнеров.