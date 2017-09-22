Трамп и Абэ призвали Китай и Россию усилить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ встретились в четверг на полях Генеральной ассамблеи ООН и договорились усилить давление на Пхеньян, призвав к тому же Россию и КНР, сообщает Белый дом.

"Они также взяли на себя обязательство предпринять дополнительные усилия для максимального давления на Северную Корею, призывая к тому же Китай и Россию играть более последовательную роль (в этом процессе)", — информирует ведомство.

Также на полях Генассамблеи в четверг состоялась трёхсторонняя встреча, где кроме Трампа и Абэ принял участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры в трёхстороннем формате обсудили угрозу со стороны Пхеньяна, а также грядущий визит Трампа в Японию и Южную Корею в конце этого года.