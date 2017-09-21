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В мире

Не в ногу: Восточная Европа все больше поворачивается лицом к России

18:0621.09.2017
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© AFP 2017 / Nikolay DoychinovПремьер-министр Польши Беата Шидло и Болгарии Бойко Борисов во время пресс-конференции в Софии. 20 сентября 2017Премьер-министр Польши Беата Шидло и Болгарии Бойко Борисов во время пресс-конференции в Софии. 20 сентября 2017
© AFP 2017 / Nikolay Doychinov

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Встреча премьера Польши Беаты Шидло и главы правительства Болгарии Бойко Борисова продемонстрировала, насколько кардинально разошлись позиции двух этих стран в вопросе об антироссийских санкциях. Если Варшава выступает за их продление и даже ужесточение, то София — за отмену, на чем она и будет настаивать в период своего председательства в Совете ЕС в следующем году.

Премьеры поспорили

Беата Шидло и Бойко Борисов сошлись на польско-болгарском бизнес-форуме в Софии. Выступив перед журналистами, они сообщили, что у них единая позиция относительно интересов стран Восточной Европы в ЕС.

Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Греция и Болгария готовы стать "мостом" между Евросоюзом и Россией

"Польша и Болгария полагают, что единство Европы и единство нашего региона — это основа развития Европейского союза", — заявила Шидло.

Но единства им удалось достичь отнюдь не во всем. Обсуждая такой животрепещущий вопрос, как отмена или продление санкций, введенных Евросоюзом в отношении Москвы, премьеры не просто не согласились друг с другом, а даже поспорили — и довольно серьезно, сообщило "Радио Польша", которое отметило, что "позиции Польши и Болгарии в вопросе отмены санкций против России противоположны".

© REUTERS / Stoyan NenovПремьер-министры Болгарии и Польши Бойко Борисов и Беата Шидло во время пресс-конференции в Софии. 20 сентября 2017
© REUTERS / Stoyan Nenov
Премьер-министры Болгарии и Польши Бойко Борисов и Беата Шидло во время пресс-конференции в Софии. 20 сентября 2017

С начала 2018 года Болгария сменит Мальту в роли страны — председателя Совета ЕС. И, как сообщил Бойко Борисов, намерена инициировать отмену антироссийских санкций. Он уточнил, что "ничего еще не решено, сейчас есть только идеи, предстоит много работы и аргументов", однако заметил, что в разговоре с греческим премьером Алексисом Ципрасом уже пообещал поднять вопрос антироссийских санкций в Совете ЕС.

Беата Шидло в ответ заявила, что Польша и балтийские государства обеспокоены происходящим в России и на Украине.

"Мы отстаиваем свою позицию, я подчеркну, на каждом саммите ЕС. Я говорю об этом ясно и громко. Мы считаем, что пока Россия не выполнит Минские соглашения, речи быть не может об отмене санкций", — сказала Шидло.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области

"Все крутится вокруг нефти и газа"

Антироссийская позиция Польши давно и хорошо известна. Варшава упорно настаивает на сохранении санкций против России, введенных Евросоюзом, и приветствовала ограничительные меры в отношении Москвы, объявленные США. При этом Польша выступает против реализации проекта "Северный поток — 2", считая его "политическим" и угрожающим энергетической стабильности и безопасности Восточной и Центральной Европы.

Газовый терминал в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Польша считает, что обсуждать новый газовый контракт с Россией слишком рано

"Это идея, направленная на то, чтобы обойти Центральную Европу и в будущем создать возможность для России шантажировать центрально-европейские страны. Не только Польшу, но и Украину, и другие страны. Поэтому мы против этих проектов. Мы были против "Северного потока — 1" и сейчас мы против "Северного потока — 2", — так в начале августа оценил российско-европейские газотранспортные проекты глава польского МИД Витольд Ващиковский.

При этом Варшава ориентируется на покупки сжиженного газа, поставляемого из США.

В отношениях Европы с Россией "все крутится вокруг нефти и газа", убежден Бойко Борисов. Он считает, что санкции против России уже доказали свою неэффективность, мало того, они серьезно бьют по экономическим интересам многих европейских стран. В этой связи болгарский премьер вспоминает о том, как ЕС отклонил проект газопровода "Южный поток" через Болгарию, который превратился в "Турецкий поток" через Грецию и Италию.

"Тогда мы почувствовали себя преданными, но молчали. Мы начали активно работать над строительством центра распределения газа в Болгарии. На прошлой неделе Еврокомиссия разрешила нам проводить переговоры по вопросу непосредственного импорта российского газа, поэтому мы работаем прагматично, в противном случае потери для Болгарии будут огромны", — сказал Бойко Борисов в одном из своих интервью.

Большую заинтересованность в реализации проекта "Северный поток — 2" проявляет и Германия.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток 2"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трубы для газопровода "Северный поток 2"

Прагматичная политика

Политику своей страны, направленную на то, чтобы вместо продолжения давления на Россию начать строить с ней нормальные деловые отношения, Борисов оценивает как "требование прагматизма".

Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
© AP Photo / Thibault Camus
Президент Чехии рассказал, что воспринял приглашение от Путина как награду

В самом деле, "пророссийские" заявления президента страны Румена Радева западные СМИ традиционно объясняют его политическим бэкграундом. И хотя экс-главкома ВВС государства, входящего в НАТО, как-то трудно заподозрить в симпатиях к "стратегическому сопернику", в ход обычно идет напоминание о том, что избран он был при поддержке Социалистической партии — прямой преемницы болгарской компартии, которая, как известно, возглавляла страну во времена соцлагеря и Варшавского блока.

Однако к Бойко Борисову такое подозрение вряд ли прилипнет. Лидер движения "ГЕРБ" ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), он давно и надежно слывет последовательным проевропейским политиком и в избытке симпатий к России никогда замечен не был. Потому его слова о том, что отношения Европы с Россией должны строиться на основе прагматизма, отнюдь не пустой звук.

Болгария не единственная страна в Восточной Европе, выступающая с подобных позиций. За смену политики давления на характер диалога с Россией давно и последовательно высказывается президент Чехии Милош Земан. В минувшую среду он сообщил сопровождающим его в поездке в США журналистам, что получил приглашение от российского президента Владимира Путина на встречу в Сочи, которое он воспринимает как своего рода награду.

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