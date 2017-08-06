Польша приветствует новые санкции США против России

ВАРШАВА, 6 авг — РИА Новости. Польша выступает против реализации проекта "Северный поток-2" и поэтому приветствует последние американские санкции против России, заявил в интервью РИА Новости глава польского МИД Витольд Ващиковский.

"Мы не согласны с рядом европейских политиков – немецких и других — что это ("Северный поток-2" — ред.), прежде всего, бизнес-проект. Нет, это политический проект. И если американская политика будет включать санкции в отношении этого проекта, мы эти санкции будем приветствовать. Потому что это предотвратит осуществление инициативы, которая будет угрожать энергетической стабильности и безопасности нашей части Европы. Мы думаем, что идея построить "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была направлена против европейской солидарности и энергетической безопасности", — сказал он.

По его словам, и "Северный поток- 1", и "Северный поток-2" — политические проекты.

"Это – идея, направленная на то, чтобы обойти Центральную Европу и в будущем создать возможность для РФ шантажировать центрально-европейские страны. Не только Польшу, но и Украину, и другие страны. Поэтому мы против этих проектов. Мы были против "Северного потока-1" и сейчас мы против "Северного потока-2", — подчеркнул Ващиковский.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Закон также предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

После подписания Трампом закона о санкциях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

Москва назвала введение новых санкций хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.