МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Болгария во время своего председательства в Совете ЕС в первой половине следующего года намерена поднять вопрос об отмене антироссийских санкций, заявил премьер-министр балканской страны Бойко Борисов.

"Спокойно и прагматично должно быть найдено решение… Если мы найдём достаточно аргументов, объединим свои усилия ради достижения компромисса, будет хорошо. Но необходимо сохранить единство", — цитирует радио БНР заявление премьера, сделанное после встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло.

Он добавил, что "ничего еще не решено, сейчас есть только идеи, предстоит много работы и аргументов".

Выступая перед журналистами в среду, Борисов отметил, что ещё в разговоре со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом он заявил, что "когда к нам перейдёт председательство в ЕС, мы поставим вопрос об отмене санкций в отношении России".

Премьер-министр Польши в свою очередь отметила, что и в её стране, и в балтийских государствах существует обеспокоенность происходящим в России и на Украине.

Она сказала, что Польша "против снятия антироссийские санкций до того, как будут выполнены минские договорённости по Украине".