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Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибу

17:3218.09.2017
(обновлено: 17:34 18.09.2017)
03130
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с детьми рассказала, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отвечая на вопрос о своей любимой стране, Меркель ответила: "Вообще-то, Германия". Однако она также сообщила, что мечтает совершить два путешествия. "Когда-нибудь (отправиться в путешествие – ред.) в Скалистые горы (Северная Америка — ред.) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали", — сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.

Кроме того, Меркель сообщила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

К столетию Транссиба: "Омск-Пассажирский"
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Омск-Пассажирский" - узловая пассажирская железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, главный железнодорожный вокзал города.Рабочие осматривают состав на станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Омск-Пассажирский" - узловая пассажирская железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, главный железнодорожный вокзал города.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ настоящее время через "Омск-Пассажирский" курсируют 38 поездов дальнего следования.Встреча уволенных в запас солдат на платформе станции Омск-Пассажирский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В настоящее время через "Омск-Пассажирский" курсируют 38 поездов дальнего следования.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПервое здание железнодорожного вокзала Омска было построено в 1896 году, оно было кирпичным, одноэтажным. Современное здание вокзала построено в 1958 году.Железнодорожный вокзал, станция Омск-Пассажирский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Первое здание железнодорожного вокзала Омска было построено в 1896 году, оно было кирпичным, одноэтажным. Современное здание вокзала построено в 1958 году.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Омск-Пассажирский" и Москву отделяет расстояние около 2,7 тыс. км.Рабочие очищают железнодорожный путь на станции Омск-Пассажирский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Омск-Пассажирский" и Москву отделяет расстояние около 2,7 тыс. км.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТренажерный комплекс грузового магистрального электровоза Э2ЭС-6 "Синара" в эксплуатационном локомотивном депо Омска.Тренажерный комплекс грузового магистрального электровоза Э2ЭС-6 “Синара” в депо Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тренажерный комплекс грузового магистрального электровоза Э2ЭС-6 "Синара" в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДесять лет назад в здании вокзала была проведена реконструкция.Горожане у билетных касс на вокзале станции Омск-Пассажирский
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Десять лет назад в здании вокзала была проведена реконструкция.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЦистерны с нефтепродуктами на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.Цистерны с нефтепродуктами на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Цистерны с нефтепродуктами на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ ремонтном депо в Омске.Рабочий осматривает подвижной состав в ремонтном депо в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В ремонтном депо в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПлатформа станции "Омск-Пассажирский".Пассажиры на платформе станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Платформа станции "Омск-Пассажирский".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа омском вокзале работает музей, который знакомит пассажиров с историей железной дороги.Мальчик осматривает экспонаты, представленные в музее на железнодорожном вокзале Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На омском вокзале работает музей, который знакомит пассажиров с историей железной дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Омск-Пассажирский" соответствует всем европейским стандартам и нормам. Здесь были установлены эскалаторы, платежные терминалы для покупки билетов по банковским картам, появилась возможность приобретения билетов через интернет.Пассажиры на вокзале станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Омск-Пассажирский" соответствует всем европейским стандартам и нормам. Здесь были установлены эскалаторы, платежные терминалы для покупки билетов по банковским картам, появилась возможность приобретения билетов через интернет.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУборка снега на путях станции "Омск-Пассажирский" Западно-Сибирской железной дороги.Уборка снега на путях станции Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Уборка снега на путях станции "Омск-Пассажирский" Западно-Сибирской железной дороги.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время занятия на тренажерном комплексе пассажирского электровоза ЭП-2к Проектно-конструкторского бюро центральной дирекции тяги в эксплуатационном локомотивном депо Омска.Сотрудники во время занятия на тренажерном комплексе пассажирского электровоза ЭП-2к Проектно-конструкторского бюро центральной дирекции тяги в эксплуатационном локомотивном депо Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во время занятия на тренажерном комплексе пассажирского электровоза ЭП-2к Проектно-конструкторского бюро центральной дирекции тяги в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкФорма железнодорожного служащего, представленная в экспозиции музея на железнодорожном вокзале в Омске.Форма железнодорожного служащего, представленная в экспозиции музея на железнодорожном вокзале Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Форма железнодорожного служащего, представленная в экспозиции музея на железнодорожном вокзале в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочие очищают железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.Рабочие очищают железнодорожный путь на станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рабочие очищают железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ центре реабилитации локомотивных бригад на станции "Омск-Пассажирский".Работник железной дороги отдыхает в центре реабилитации локомотивных бригад на станции Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В центре реабилитации локомотивных бригад на станции "Омск-Пассажирский".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.Рабочий очищает железнодорожный путь на станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗалы ожидания омского вокзала способны вместить более полутора тысяч пассажиров одновременно.Пассажиры на вокзале станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Залы ожидания омского вокзала способны вместить более полутора тысяч пассажиров одновременно.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочие в ремонтном депо в Омске.Рабочие в ремонтном депо в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рабочие в ремонтном депо в Омске.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГорожане на платформе станции "Омск-Пассажирский" в Омске провожают новобранцев, призванных для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ.Горожане на платформе станции Омск-Пассажирский в Омске провожают новобранцев, призванных для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Горожане на платформе станции "Омск-Пассажирский" в Омске провожают новобранцев, призванных для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНовобранцы, призванные для прохождения военной службы, на станции "Омск-Пассажирский".Новобранцы, призванные для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ, прощаются с родными и близкими на станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Новобранцы, призванные для прохождения военной службы, на станции "Омск-Пассажирский".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский".Рабочий очищает железнодорожный путь на станции Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время занятия на тренажерном комплексе электропоезда ЭД4М мотовагонного депо Омска.Сотрудники во время занятия на тренажерном комплексе электропоезда ЭД4М мотовагонного депо Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во время занятия на тренажерном комплексе электропоезда ЭД4М мотовагонного депо Омска.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПисьменный стол с принадлежностями, представленный в экспозиции музея на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".Письменный стол с принадлежностями, представленный в экспозиции музея на железнодорожном вокзале Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Письменный стол с принадлежностями, представленный в экспозиции музея на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетители на экскурсии в музее на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".Посетители на экскурсии в музее на на железнодорожном вокзале Омск-Пассажирский в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Посетители на экскурсии в музее на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".
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