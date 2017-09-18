Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибу

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с детьми рассказала, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.

Отвечая на вопрос о своей любимой стране, Меркель ответила: "Вообще-то, Германия". Однако она также сообщила, что мечтает совершить два путешествия. "Когда-нибудь (отправиться в путешествие – ред.) в Скалистые горы (Северная Америка — ред.) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали", — сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.

Кроме того, Меркель сообщила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.