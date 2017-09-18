Меркель рассказала, что мечтает о путешествии по Транссибу

17:3218.09.2017
(обновлено: 17:34 18.09.2017)
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с детьми рассказала, что мечтает совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
Отвечая на вопрос о своей любимой стране, Меркель ответила: "Вообще-то, Германия". Однако она также сообщила, что мечтает совершить два путешествия. "Когда-нибудь (отправиться в путешествие – ред.) в Скалистые горы (Северная Америка — ред.) и когда-нибудь — по России, по Транссибирской магистрали", — сказала канцлер в интервью юным немцам, опубликованном на ее странице в Facebook.
Кроме того, Меркель сообщила, что русский язык был одним из ее любимых предметов в школе.
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.
"Омск-Пассажирский" - узловая пассажирская железнодорожная станция Омского региона Западно-Сибирской железной дороги, главный железнодорожный вокзал города.
В настоящее время через "Омск-Пассажирский" курсируют 38 поездов дальнего следования.
Первое здание железнодорожного вокзала Омска было построено в 1896 году, оно было кирпичным, одноэтажным. Современное здание вокзала построено в 1958 году.
"Омск-Пассажирский" и Москву отделяет расстояние около 2,7 тыс. км.
Тренажерный комплекс грузового магистрального электровоза Э2ЭС-6 "Синара" в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
Десять лет назад в здании вокзала была проведена реконструкция.
Цистерны с нефтепродуктами на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги в Омской области.
В ремонтном депо в Омске.
Платформа станции "Омск-Пассажирский".
На омском вокзале работает музей, который знакомит пассажиров с историей железной дороги.
"Омск-Пассажирский" соответствует всем европейским стандартам и нормам. Здесь были установлены эскалаторы, платежные терминалы для покупки билетов по банковским картам, появилась возможность приобретения билетов через интернет.
Уборка снега на путях станции "Омск-Пассажирский" Западно-Сибирской железной дороги.
Во время занятия на тренажерном комплексе пассажирского электровоза ЭП-2к Проектно-конструкторского бюро центральной дирекции тяги в эксплуатационном локомотивном депо Омска.
Форма железнодорожного служащего, представленная в экспозиции музея на железнодорожном вокзале в Омске.
Рабочие очищают железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
В центре реабилитации локомотивных бригад на станции "Омск-Пассажирский".
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский" в Омске.
Залы ожидания омского вокзала способны вместить более полутора тысяч пассажиров одновременно.
Рабочие в ремонтном депо в Омске.
Горожане на платформе станции "Омск-Пассажирский" в Омске провожают новобранцев, призванных для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ.
Новобранцы, призванные для прохождения военной службы, на станции "Омск-Пассажирский".
Рабочий очищает железнодорожный путь на станции "Омск-Пассажирский".
Во время занятия на тренажерном комплексе электропоезда ЭД4М мотовагонного депо Омска.
Письменный стол с принадлежностями, представленный в экспозиции музея на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".
Посетители на экскурсии в музее на железнодорожном вокзале "Омск-Пассажирский".