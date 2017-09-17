Матвиенко призвала запретить "политические танцы" вокруг Игр-2018

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. Международные спортивные организации, мировое сообщество и ООН должны запретить "политические танцы" вокруг спорта и Олимпийских игр, связанные с неподкрепленными обвинениями в адрес российских спортсменов, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр, они недопустимы, и международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные политические танцы", — сказала Матвиенко журналистам в Ашхабаде.
Она подчеркнула недопустимость политизации спорта. "Это грубейшая ошибка тех, кто это делает", — сказала председатель СФ.