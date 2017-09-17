Матвиенко призвала запретить "политические танцы" вокруг Игр-2018

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. Международные спортивные организации, мировое сообщество и ООН должны запретить "политические танцы" вокруг спорта и Олимпийских игр, связанные с неподкрепленными обвинениями в адрес российских спортсменов, заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло дела 95 российских спортсменов, чьи имена были упомянуты в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. При этом в четверг главы антидопинговых агентств 17 стран выступили с призывом об отстранении России от участия в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Сообщалось, что институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) не против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом при усиленной проверке на допинг, но сборная России должна быть отстранена от соревнований.

"Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр, они недопустимы, и международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные политические танцы", — сказала Матвиенко журналистам в Ашхабаде.

Она подчеркнула недопустимость политизации спорта. "Это грубейшая ошибка тех, кто это делает", — сказала председатель СФ.