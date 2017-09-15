ПАСЕ отреагировала на теракт в Лондоне

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Старший вице-председатель ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Роджер Гейл поблагодарил полицию и спасателей Лондона за работу. Об этом говорится в заявлении Гейла в связи с терактом в лондонском метро. Текст заявления поступил в РИА Новости.

"Наши мысли с теми, кто был ранен или пострадал от теракта в лондонском метрополитене сегодня", — отметил Гейл. "Мы с облегчением отмечаем, что итог (теракта) не столь тяжелый и благодарны за быструю и профессиональную реакцию полиции и спасательных служб", — добавил он.

"Лондонцы не запуганы. Терроризм проиграл в этот День демократии, и он никогда не победит", — заключил Гейл.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, в результате которого 19 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.