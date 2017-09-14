На Украине сторонников Саакашвили подозревают в "минировании" КПП "Шегини"

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян не исключает, что звонок о минировании КПП "Шегини" на украинско-польской границе, через который "прорывался" в страну экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, мог поступить и от сторонников политика.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. При прохождении контроля на польской границе автобус, в котором ехал политик, отказались пускать в пограничную зону Украины, сославшись на то, что поступил звонок о минировании КПП. Сопровождавшие экс-президента Грузии политики посчитали, что власти таким образом пытались не пустить Саакашвили на Украину.

"Звонок о минировании ни в коем случае не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом. Пограничники получили информацию от СБУ в то время, как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании от анонима на "102". Так, как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники пресекли движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам из сопредельной стороны и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны. По факту проверки пункта пропуска подразделением разминирования МВД составлен соответствующий акт", - написал Слободян на своей странице в Facebook.

Он также не исключил, что звонок о минировании мог быть совершен сторонниками Саакашвили.

"В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Михаила Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут", - добавил Слободян.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию и ряд других стран.