На Украине сторонников Саакашвили подозревают в "минировании" КПП "Шегини"

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян не исключает, что звонок о минировании КПП "Шегини" на украинско-польской границе, через который "прорывался" в страну экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, мог поступить и от сторонников политика.
"Звонок о минировании ни в коем случае не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом. Пограничники получили информацию от СБУ в то время, как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании от анонима на "102". Так, как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники пресекли движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам из сопредельной стороны и осуществили эвакуацию людей из режимной зоны. По факту проверки пункта пропуска подразделением разминирования МВД составлен соответствующий акт", - написал Слободян на своей странице в Facebook.
"В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Михаила Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут", - добавил Слободян.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Также, по словам адвоката, политик намерен получить удостоверение лица без гражданства постоянно проживающего на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию и ряд других стран.