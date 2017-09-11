Адвокат Лапшина допустил, что блогера могут депортировать в Россию

БАКУ, 11 сен – РИА Новости. Блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, может быть депортирован из Азербайджана как в Израиль, так и в Россию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Эдуард Чернин.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о помиловании Лапшина.

"Документы для депортации Лапшина готовы. Его освобождают из под ареста. Но он сам пока не выбрал точный маршрут. Он может полететь как в Израиль, так и в Россию", — сказал адвокат.

По его словам, Лапшин сейчас находится в Центральной клинической больнице. "Я сам с ним пока не виделся, говорил с врачами, по их словам, чувствует себя нормально", — добавил адвокат.

Ранее в пресс-службе главы государства также сообщили, что Лапшин пытался совершить самоубийство в связи с задержкой его экстрадиции в Израиль.

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. В российском МИД сообщили, что РФ продолжит защищать права Лапшина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.