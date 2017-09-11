В Казахстане чиновника приговорили к тюрьме за разглашение гостайн

АСТАНА, 11 сен — РИА Новости. Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Нартай Дутбаев приговорен за разглашение госсекретов к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщила пресс-служба военного суда.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, в военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании.

"Согласно приговору суда, Дутбаев признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК), и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", — говорится в сообщении.

Кроме того, внесено представление о лишении Дутбаева воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды.