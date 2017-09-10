В Совете Федерации ответили украинскому дипломату на слова о Небензе

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Высказывания украинского постоянного представителя при ООН Владимира Ельченко о российских дипломатах совершенно неуместны, заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Ельченко заявил, что в стиле нового постпреда России в международной организации Василия Небензи нет "наглости и неприкрытой злости", которая была присуща его предшественнику Виталию Чуркину.

По мнению Цекова, Ельченко ничем не отличается от всех других политиков Украины, которые на протяжении многих лет "демонстрируют абсолютно агрессивную политику к России".

"Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал всё, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", — заявил Цеков.

По мнению сенатора, наладить контакт между Россией и Украиной мешают украинские власти. "Всё зависит от действий украинского руководства и их дипломатической службы", — резюмировал Цеков.

Ранее Ельченко пообещал для Москвы "немало неожиданностей" на 72-й Генеральной Ассамблее ООН.