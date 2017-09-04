Стало известно, в чем обвиняют арестованных в Гамбурге россиян

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Двум россиянам, участвовавшим в беспорядках во время встречи G20 в Гамбурге, дела которых переданы в суд, вменяется нанесение тяжких телесных повреждений и сопротивление полиции, заявила РИА Новости представитель городской прокуратуры Нана Фромбах.

Ранее она отмечала, что расследование по делам двух арестованных россиян, которые участвовали в уличных беспорядках на полях G20, завершено, обвинения предъявлены, дело передается в суд.

"Обвинения остались неизменными (с начала расследования). Подозреваемые обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции", — заявила она.