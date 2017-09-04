Арестованным в Гамбурге во время саммита G20 россиянам предъявили обвинения

Акция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фото

Акция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фото

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Расследование по делам двух арестованных россиян, которые участвовали в уличных беспорядках на полях G20, завершено, обвинения предъявлены, заявила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

"Оба подозреваемых россиянина находятся еще в предварительном заключении. Расследование в обоих случаях завершено, обвинения предъявлены. Сроки начала процесса не были сообщены нам", — заявила представитель ведомства.