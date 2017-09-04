Арестованным в Гамбурге во время саммита G20 россиянам предъявили обвинения

12:5004.09.2017
(обновлено: 12:53 04.09.2017)
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Расследование по делам двух арестованных россиян, которые участвовали в уличных беспорядках на полях G20, завершено, обвинения предъявлены, заявила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.
"Оба подозреваемых россиянина находятся еще в предварительном заключении. Расследование в обоих случаях завершено, обвинения предъявлены. Сроки начала процесса не были сообщены нам", — заявила представитель ведомства.
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.