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В мире

Арестованным в Гамбурге во время саммита G20 россиянам предъявили обвинения

12:5004.09.2017
(обновлено: 12:53 04.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фотоАкция протеста в Гамбурге во время проведения саммита G20. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Расследование по делам двух арестованных россиян, которые участвовали в уличных беспорядках на полях G20, завершено, обвинения предъявлены, заявила РИА Новости в понедельник официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах.

"Оба подозреваемых россиянина находятся еще в предварительном заключении. Расследование в обоих случаях завершено, обвинения предъявлены. Сроки начала процесса не были сообщены нам", — заявила представитель ведомства.

Петарды, бутылки и водометы: массовые протесты в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкВ преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНа улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНекоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.Спасатели помогают участнику акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОрганизаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.Участник акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанк"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСреди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВсего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкКроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкРади безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.Во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДоступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.Участник акции протеста (слева) в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОднако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПротестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкПолицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.Полицейские и местные жители во время акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
© AP Photo / DPA/ Christian CharisiusНа данный момент известно о 37 задержанных протестующих.Полиция на акции протеста против предстоящего саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Christian Charisius
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
© AP Photo / DPA/ Daniel ReinhardtПолиция водометом разгоняет участников акции протеста.Полиция водометом разгоняет участников акции протеста против саммита G20 в Гамбурге
© AP Photo / DPA/ Daniel Reinhardt
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
© REUTERS / Hannibal HanschkeВо время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.Тушение автомобиля после акций протестов против саммита G20 в Гамбурге
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.
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