В Гамбурге после беспорядков во время саммита G20 арестовали двух россиян

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017

БЕРЛИН, 12 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Двое граждан РФ арестованы в связи с беспорядками на саммите G20, сообщила прокуратура Гамбурга.

"Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина", — заявила РИА Новости в среду официальный представитель надзорного органа.

Полиция Гамбурга заявила о задержании шести россиян на беспорядках в связи с встречей "двадцатки", четверо отпущены

Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.