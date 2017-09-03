Землетрясение и протесты. КНДР заподозрили в проведении ядерного испытания

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зафиксированное в КНДР землетрясение свидетельствует о том, что Пхеньян провел очередное ядерное испытание, считают южнокорейские и японские власти.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

"КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", — цитирует агентство Рёнхап представителей администрации южнокорейского президента.

Военные Южной Кореи подтвердили искусственное происхождение землетрясения. К аналогичному выводу пришли и власти Японии. При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, правительству поручили собирать и анализировать информацию об испытании при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России.

Американская геологическая служба, в свою очередь, зафиксировала толчки в Северной Корее на глубине ноль километров и классифицировала инцидент как "взрыв".

Представитель Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказал РИА Новости, что землетрясение ощущалось во Владивостоке. Уровень радиации в регионе не повысился.

Позже Китайский сейсмологический центр (CENC) зафиксировал в районе возможного ядерного испытания в КНДР второе землетрясение магнитудой 4,6. Примгидромет новых толчков не зафиксировал.

Ядерная программа КНДР

В последние годы Северная Корея активно разрабатывала ядерную программу и регулярно проводила испытания ракет в непосредственной близости от границ соседних государств.

В середине августа Пхеньян пообещал выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп ответил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Последний пуск баллистической ракеты состоялся утром 29 августа. Ракета пролетела над территорией Японии и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. По словам Ким Чен Ына, это была "прелюдия к Гуаму".

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания. Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя также призвал КНДР свернуть запрещенные программы. При этом он подчеркнул, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует.

Аналогичную мысль позже высказал и президент России Владимир Путин. Он отметил, что ситуация уже давно балансирует на грани масштабного конфликта и рассчитывать на то, что Пхеньян остановит ракетно-ядерные программы исключительно под давлением других государств, было бы ошибкой. Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон, без выдвижения предварительных условий, подчеркнул российский президент.