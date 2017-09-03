В Китае зафиксировали второе землетрясение в КНДР

ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китайский сейсмологический центр (CENC) зафиксировал в районе возможного ядерного испытания в КНДР второе землетрясение магнитудой 4,6.

Ранее CENC зафиксировал в этом же районе в 11.30 (6.30 мск) землетрясение, предположительно, вызванное взрывом, магнитудой 6,3.

Второе землетрясение, "предположительно, обвал, проседание", было зафиксировано в 11.38 (6.38 мск) по местному времени в КНДР в точке с координатами 41,21 градуса северной широты и 129,18 градуса восточной долготы. Сообщается, что глубина, как и в первом случае, составила 0 километров.