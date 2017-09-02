Во Франции отпустили двоих задержанных по делу об исчезновении девочки

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следователи отпустили обоих мужчин, задержанных по делу об исчезновении 9-летней девочки на юго-востоке Франции, сообщает телеканал LCI.

Ранее сообщалось, что девочка по имени Маэли вместе с родственниками и другими детьми была на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходил праздник. В четверг и пятницу следователи задержали двоих 34-летних мужчин . Они были гостями на свадьбе, но во время исчезновения девочки отсутствовали на торжестве.

По информации источников телеканала, оба задержанных смогли предоставить следователям достоверное алиби на момент исчезновения девочки.

По данным телеканала, в субботу местные жители проведут "большую гражданскую" поисковую операцию в зоне исчезновения Маэли.

​Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала.

В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат. Всего правоохранители планируют допросить 250 человек, 180 из них были гостями на свадебной вечеринке.

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